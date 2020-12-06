中國駐美大使崔天凱近日在提到拜登上任美國總統後的中美關係時表示，中國的人口數量是美國的4倍，也許有一天將不可避免地成為世界上最大的經濟體，但按照人均水準，仍需要很長時間才趕上美國。

香港信報報導，崔天凱3日在一場智庫研討會中強調，不代表對抗是不可避免，中國的目標和戰略非常明確，即使成為世界上最大的經濟體，也不會謀求支配全球。

另外，崔天凱表示，目前談論中國國家主席習近平和拜登2021年的日程為時尚早，要視新冠肺炎疫情發展等因素。但美國對中國若繼續採取遏制政策，或建立所謂反中統一戰線，無論單邊還是多邊，唯一的差別只是自挖陷阱，還是和朋友共挖陷阱。

當被問到是否准許美國重開駐成都總領事館，與被逐美國記者是否可以返回中國採訪工作等問題時，崔天凱回應，中方所做的一切都是回應美方的行為，如果美國政府願意逆轉這進程，中方願意考慮。但強調雙方要表現出善意和誠意，但不認為中國應該做一些事情來取悅任何人。

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