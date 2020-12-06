雲林縣西螺鎮「西螺媽祖太平媽祈福馬拉松」，5000餘人奔馳虹橋上。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣西螺鎮福興宮第3屆「西螺媽祖太平媽祈福馬拉松」6日熱鬧開跑，吸引5000餘人參與，眾人奔馳在西螺大橋留下難忘的回憶，雲林縣長張麗善到場邀跑友們賽後到雲林各鄉鎮遊景點、享美食，感受雲林的人文風情。

「西螺媽祖太平媽祈福馬拉松」今年有42公里全馬組、21公里半馬組、10公里挑戰組及3公里歡樂組，希望不論男女老少都能一起來橫越西螺大橋、參拜西螺媽祖福興宮太平媽，跑出健康與平安。

今年跑友以古裝、三太子、皇上、神力女超人等趣味變裝來領跑，福興宮也邀請「誠信碗粿」林姓父女到會場擺攤，主辦單位並購買500多個碗粿做為全馬組跑友的完賽餐點，現場充滿歡樂與溫馨氛圍。

張麗善表示，福興宮是雲林相當優良宗教團體，今年已是第3年舉辦馬拉松，報名非常踴躍，歡迎大家來到西螺小鎮，體驗雲林純樸的人文風情、感受西螺的熱情與活力。

此場馬拉松比賽跑者會經過雲林縣最著名的西螺大橋，西螺大橋又稱虹橋，也是大甲媽祖、白沙屯媽遶境進香經過的大橋，因此被稱為「媽祖大橋」，對雲林宗教文化而言，具有深厚意義。

張麗善並邀請參賽跑者到雲林四處走走，品嘗在地銅板美食，雲林因濁水溪經過，孕育出非常好吃的香Q米，來雲林一定要吃1碗最道地的滷肉飯，也可以到古坑山區喝1杯香醇咖啡，或到國境之西台西海區欣賞海口風光。

(中時 )