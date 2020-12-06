雲林縣口湖鄉舉辦烏金饗宴，雲林縣長張麗善（右三）化身在地美食代言人。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

「冬遊口湖烏金饗宴暨樂活雲濱－海味漁鄉農遊趣」，6日在雲林縣口湖鄉熱鬧登場，縣長張麗善到場代言在地農特產，與民眾享用烏魚主題料理，邀大家前來口湖鄉吃美食、遊雲濱，全力行銷雲林縣唯二的「台灣百大經典小鎮」。

冬遊口湖烏金饗宴活動，以節令物產串聯雲嘉濱海線的地方產業、宗教場域、生態保育及烏魚特色料理，結合遊程規畫吸引遊客參與，還有在地農特產展售、文創工藝體驗，吸引上千民眾參與。

張麗善表示，雲林縣口湖鄉與斗六市獲交通部觀光局評選為「2020台灣百大經典小鎮」，感謝金湖休閒農業發展協會努力用心經營，成功整合地方產業，讓當地的整體產業值量大大提升。

當地農漁民說，口湖是國內養殖烏魚、鰻魚、文蛤的重要產地，年產烏魚子約180公噸、鰻魚約2萬5000公噸、文蛤約2300公噸，年產值達85億元以上，其中烏魚入冬後更為肥美，最適合冬令進補。

縣農業處指出，雲林縣為農業大縣，縣內共有2處休閒農業區，分別為古坑鄉華山休閒農業區及口湖鄉金湖休閒農業區，古坑鄉有咖啡故鄉之稱，口湖鄉則是烏魚的故鄉。

台灣烏魚子的加工製作，已有百年以上歷史，口湖地區因緊臨台灣海峽，每年冬至前後漁民都會出海捕撈野生烏魚；養殖烏魚經過長年技術改良，品質與產量已不輸野生烏魚，漁民都將烏魚子稱為「烏金」。

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