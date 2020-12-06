中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在記者會中宣布，台灣今天新增22例新冠肺炎境外移入個案，新增案例移入國家分別為印尼20例，以及菲律賓2例(案715、716)。宅神朱學恒吃驚說，只能用『哇靠』兩字來形容。

朱學恒今天在臉書指出，「只能用『哇靠』兩個字來形容，最近還繞境大家都不戴口罩甚麼的，感覺數據跟恐懼不在同一個等級上啊，很讓人擔心。」

網友憂心說，「我一出門就戴口罩，戴口罩已戴了10個月了，酒精也是隨身攜帶著，多數國人都是這麼努力的防堵，但我們國門卻如此開放，真的無言！」、「該來的還是會來，政府無作為的下場！」、「口罩自己戴好，靠自己比較保險。」「外勞很多坐上火車口罩就拉下來了，看到車長才又把口罩戴好一下下，等車長走了，又馬上拉下來。看很多了，台灣的防疫超佛系的。」、「還是看到有些人進便利商店不戴口罩耶⋯⋯有解嗎？」

也有人認為，「傻子才相信本土沒病例。」、「感覺大家開始要搶口罩了⋯。」、「境外移入的案例怎麼到現在都沒有減少，唉！」 「再來應該就3位數了！」

只能用哇靠兩個字來形容 最近還繞境大家都不戴口罩甚麼的 感覺數據跟恐懼不在同一個等級上啊很讓人擔心 由朱學恒的阿宅萬事通事務所發佈於 2020年12月5日 星期六

(中時新聞網)