香港財政司長陳茂波6日發表網誌指出，在2020年度的「預算案」中，已指出政府開支將進入整固期，未來經常開支增加的力度，須更注意政府的長遠財政承擔能力，且須與收入的增長相適應。因此，在編製2021年度預算之初，已指示各部門人力編制應維持「零增長」。

香港信報報導，不過，陳茂波表示，目前香港經濟正處於下行周期，會維持積極的財政政策，主要透過工務開支等投資和非經常開支以增加需求，緩和經濟調整的壓力。

陳茂波強調，2021年度政府總體支出增加及收入減少似是無可避免。未來如何開源節流，是極不容易的題目，這方面稅務政策組正在作研究及評估。不過，在經濟下行之際談減少支出、增加稅收，且要避免遏抑經濟恢復的動力和信心，本質上有一定的矛盾與難度，也不容易符合逆週期財政政策的理念。

陳茂波指出，除自身以外，香港這個細小、全開放型的經濟體，未來的經濟恢復和發展，還受到國際大格局的多項變數左右，例如中美關係變化、地緣政治局勢、國際稅務環境的變動，以及大陸、歐美以至亞洲區內政經關係和經濟復甦速度。

陳茂波表示，政府謹慎管理經常開支固然非常重要，更須努力的是透過推動經濟發展、尋求新增長點來創造收入。

(工商 )