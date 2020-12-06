申請保釋被拒的壹傳媒創辦人黎智英，本月3日起在香港荔枝角收押所內被單獨囚禁，黎智英長子黎見恩及次子黎耀恩於6日近8點左右，再到荔枝角收押所探望父親，並帶了一本聖經《GOOD NEWS BIBLE》給他，黎見恩透露，黎智英已開始習慣收押所得作息跟飲食，並沒有特別的期望。

黎見恩與黎耀恩兩人於6日早上8點左右，排隊等候近半小時後進入收押所，待至早上9時半離開，並帶了一本聖經《GOOD NEWS BIBLE》給黎智英。黎見恩透露，黎智英已開始適應收押所內的生活及飲食習慣，而且可以看書及做運動，精神狀態亦不錯，並沒有特別期望或需求，至於訂閱報紙方面，他表示已向收押所申請，但未知會否成功審批。

前天主教香港教區主教陳日君於6日早上10點左右抵達收押所，他表示，他前來探望在囚人士，包括天主教徒的黎智英，又透露，會與在囚人士閱讀《聖經》，他稱，基於其身份，他沒有探望次數及人數限制，但因疫情嚴重，不會在收押所逗留太長時間。

陳日君約早上11時半離開收押所，他表示，與黎智英會面約20分鐘，指黎智英的精神狀態不錯，會面期間與他一起閱讀《聖經》，又透露黎智英已申請壹傳媒行政總裁張劍虹7日前往收押所探望，另外，陳日君亦探望已還押近3個月的香港人民力量黨成員譚得志。

(中時 )