行政院長蘇貞昌日前到立院接受質詢，被問到開放萊豬能換到什麼，他先是嘲諷藍委陳以信「原來你們上次是用換的」，隨後表示，現在不能講換到什麼，但朝保護國人食安、讓台灣走出去的方向來努力。對此，藍委鄭麗痛批，沒常識也要看電視，看當初韓國怎麼反美牛的，同時更質疑蘇揆面對國際政治的天真，「是美國人選你們的？還是台灣人選你們？」

對於蘇貞昌日前的言論，鄭麗文4日在政論節目《TVBS戰情室》中表示，台灣怎麼會有這種行政院長？「你沒有常識也要看電視」，並指以前農委會主委陳吉仲也說過，如果真的不得已要讓萊豬進口，起碼也要換到FTA，所以當時才會用韓國當例子，當初韓國反美牛反那麼兇，但韓國開放後簽了美韓FTA後，台灣內傷到今天。

鄭麗文更痛批蘇貞昌的說法是硬拗，並質疑這樣做美國人看到會君心大悅？就會對台灣好，台灣要什麼都會送來，有這麼天真爛漫無邪嗎？「如果是這樣台灣還得了，結果就是什麼都沒有」。

鄭麗文指出，如果這樣川普會心花怒放就算了，但就押錯寶了，「重點是你去討好美國人，怕美國人生氣，查廠不敢查，標示不敢標，為什麼都不怕台灣人生氣？台灣這些官很奇怪，是美國人選你們？還是台灣人選你們？」

(中時新聞網)