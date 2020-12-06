中央公園6日開幕，3任市長、地方民代、市府團隊在台上與台下市民大合影，留下歷史性一刻。（張妍溱攝）

台中水湳經貿園區內中央公園6日開幕啟用，歷經現任市長盧秀燕、前市長胡志強、林佳龍等，從爭取用地、規畫到完工啟用，藍綠攜手打造「台中之肺」，讓市民擁有67公頃休閒綠地，現場氣氛溫馨感動。

市長盧秀燕說，她爭取國防部用地，民國100年開國際標徵選出法國知名的景觀設計師，還有台灣劉培森等團隊聯手打造地鐵，除感謝前市長胡志強開工，也感謝前市長林佳龍接任後，持續編列預算，接棒興建，注入新的構想，讓中央公園更豐富、更多元，更具規模。

盧秀燕指出，上任2年來，延續2位前市長的原基礎、趕進度，積極建設，努力完工，為了感謝2位前市長的付出和貢獻，邀請前2市長任出席落成啟用典禮，象徵著重大的市政工作是一棒接一棒。

盧秀燕語畢，現場響起熱烈掌聲，民眾直呼好感動，她也感謝多年來台中市議會全體議員的預算支持和鞭策，以及市府團隊、協力廠商的努力。

盧秀燕細數，中央公園不但面積廣大，且是全國最豐富、最好玩、最健康、最環保、最創新的美樂蒂；有3條步道，以地面的顏色區分，分別是藍色運動步道、

灰色親子家庭紅色休憩，全長2．5公里。

盧秀燕說，中央公園有特殊的視覺、觸覺、嗅覺等等12大感官，設置1萬有1萬平方公尺的太陽能光電板、可供公園內的用電自給自足，還有125座做的智慧監測裝置、可以偵測溫度、風向、濕度、空氣中的懸浮、微粒等等。

中央公園在前市長胡志強規畫低碳生態、林佳龍的智慧創新及現任市長盧秀燕完工啟用，一路走來，歷經10年，3位市長不分藍綠、不分黨派，大家為台中市政努力，台上主持人直呼「台中人好幸福！」3人在台上與台下市民大合影，留下歷史性一刻。

(中時 )