竹塘鄉農會6日辦理農特產展售暨新品品評活動，並與台中農改場簽約繼續「竹塘飄香米-台中194號」的技術授權；總幹事詹光信近年大力推廣米食，為了努力擴展米食人口，還將香米製成冰棒、餐包、異國餅乾點心等，努力找回吃米的人。
竹塘鄉內稻米種植面積逾170公頃，在彰化縣26鄉鎮市中居前3大，是名符其實米鄉，農會持續推廣竹塘米，除了良質米、台梗9號，近年最受歡迎的主力是有米界鴉片之稱的飄香米。
詹光信笑說，近年香米契作面積年年擴增，已逾20公頃，農會輔導建立產銷履歷，田間管理種植技術須符合一定標準，每年2期稻作，常常賣到供不應求。
為了增加米食食品的應用，近年除了最受歡迎的米冰棒，還研發米餐包、飄香乳酪，今年更推出含量50％至90％的異國點心，如義式比斯考堤、花生達克瓦茲、米穀棒，還有飄香米烘焙茶（玄米茶），口味都頗受好評。
現場也頒獎表揚鄉內的白蛋、白米和白洋菇等「三白」優秀農民。竹塘青農會長詹喬錠種植4甲多飄香米，奪得稻米競賽亞軍；全國最大的洋菇栽培農場興家洋菇，獨有稻草堆肥發酵技術，種出直徑逾5公分霸王洋菇供應全國連鎖量販超市，負責人李美玲今年首度榮獲全國模範農民殊榮。
(中時 )
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