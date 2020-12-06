同志網路援交遭詐 男大生要給媽媽的醫藥費都沒了

桃園梁姓男大生日前加入BLUED同志交友APP，認識暱稱「阿浩」男子，對方提議男男援交，豈料竟是碰上詐騙集團，對方以遊戲點數、初次見面保證權益、擔心被警察抓等話術，騙走2萬2000多元，直到男大生要給媽媽就醫的醫療費都遭詐，才驚覺報案。

19歲梁姓男大生報案稱，「阿浩」在LINE表示他在援交，只要去超商購買2000元的「GASH」卡，並拍照回傳序號及密碼頁面就可以馬上見面，未料梁男回傳後，「阿浩」便以「初次見面」要「保障雙方權益」等理由要求再加碼2萬元遊戲點數作保證金，告訴梁「完事後會全額以現金退費」。

由於現在超商店員都會注意大量購買遊戲點數的消費者是否有異狀，對方還指導梁，如果店員問起為什麼要買那麼多點數，就告訴他全部都是要自己使用的就好。等到梁男回傳指定的點數，「阿浩」又改口說「最近外面抓很嚴，如果真的要『援』可能需要再加2萬元風險金」。

梁表示自己還是學生，目前僅存的積蓄是要給媽媽就醫用的，已無法負荷這麼多錢了，想取消交易把錢領回。「阿浩」表示至少得再回傳1萬元遊戲點數才能取消交易，梁無奈之下只好報警。梁男前後共購買6筆遊戲點數，總計遭詐2萬2千元。

另名21歲台中賴姓行政人員，日前則是在FB「你可能認識的朋友」區看到暱稱「瑀某某」的好友建議名單，賴雖然不認識瑀女，但因為瑀女顯示照片太吸睛，一時好奇就加入與其聊天，過程中賴頻頻向瑀女示好並透漏不少個人訊息。兩個禮拜後，一名自稱吳姓男子以FB私訊賴男，表示受瑀女委託處理賴對她的「性騷擾」案件，威脅如不私下給和解金，瑀女將直接對他提告。

賴男於是按吳男指示先以超商「店到店」方式寄出現金1萬3000元，待對方收到款項後，又陸續恐嚇賴男寄出更多金錢並交出手機否則將對其家人不利，賴男心生畏懼只好報警。

刑事局預防科指出，往年假援交詐騙手法，歹徒不外乎以下4個基本流程：一、潛伏在各大交友網站，隨機聊天或用正妹或帥哥大頭照吸引民眾上鉤。二、交易前須先購買遊戲點數，作為「初次見面」、「非軍警人員」之保證金，於交易後全數退還。三、編造各種理由促使被害人持續購買點數。四、被害人不從或取消交易，威脅用更多錢來取消或對其人身或家人不利。

警方也說，現今的詐騙手法更推陳出新，詐騙集團可能在臉書自創假帳號，利用臉書自動推薦好友的功能，引誘民眾聊天上鉤。而詐騙集團取款方式除了利用「回傳遊戲點數」的陳年套路外，近期也出現使用「店到店」等多元的付款方式，提醒民眾注意。

(中時 )