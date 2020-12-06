阿翔新車被辣妻撞爛 第一反應吐一句加分

藝人阿翔（陳秉立）去年爆出不倫戀風波，妻子Grace後來選擇原諒，阿翔也積極修補家庭關係，近日Grace上節目《聽媽媽的話》分享開車經驗，透露曾經開著阿翔的新車上高速公路，卻不小心把車撞爛，原本以為會被老公責罵，沒想到阿翔只回了一句話

Grace在節目中表示，自己考到駕照一個月時，有天開著阿翔的新車上高速公路，當時旁邊的車都開很快，讓她不自覺緊張起來，而她原本開在二線道，一線道後方剛好來了一台卡車，對方從遠處就不斷按喇叭，讓Grace更害怕，為了不讓卡車超過自己，她選擇切至一線道，覺得這樣比較安全，但因為卡車車速太快，Grace來不及只好作罷。

Grace告知阿翔車子被撞爛後，讚先生反應加分。（圖／翻攝自Youtube）

而Grace認為大卡車車頭一越過應該就安全，她便試著變換車道，未料對方是聯結拖板車，「結果就砰，我就撞上去...然後變形金剛（卡車）就繼續往前開，它完全沒感覺，好險的是，我臨時把整台車拉回我原本這條車道。」

最後Grace慢慢把車開下交流道、停在路邊，而車子幾乎被撞毀一半，她就打電話給阿翔告知剛剛發生的驚險車禍，因為對方很惜車，讓她原本以為會被罵，但阿翔第一句話是說：「妳人有沒有怎麼樣？人沒事就好了」，反應讓Grace很滿意，直誇有加分，笑稱被阿翔關心完，才敢說出車子爛了，順利送進保養廠維修。

(中時新聞網)