前總統馬英九在臉書上分享麻豆碗粿，看起來美味誘人。（圖擷自馬英九臉書）

看到豬血湯+碗粿，不少肌腸轆轆的網友猛吞口水。（圖擷自馬英九臉書）

前總統馬英九卸任後趴趴走，積極參與不少體育和公益活動，也常趁便深入民間，品嘗在地特色美食。他日前去了一趟台南，又在臉書分享他的好吃料理。見到美味的碗粿和豬血湯，網友大讚看馬總統吃平民美食超療癒，但有不少人卻擔心，受萊豬明年開放影響，下個月可能就不敢吃了。

延續「大九美食」系列，馬英九只要走訪地方，非常樂意享用民間小吃，並幫店家廣為宣傳，這次他吃的是台南麻豆美食。馬英九4日在臉書上PO文說，天氣冷颼颼，美食暖呼呼，今「碗」想來點熱騰騰的豬血湯+碗粿。眼尖網友發現，這2碗是來自知名店家「碗粿蘭」。網友按讚說，這真的是遠近馳名的庶民在地美食，冷冷的天看了照片，都想衝去喝一碗熱呼呼的豬血湯了！

看到豬血湯+碗粿，不少肌腸轆轆的網友猛吞口水，紛紛留言說，「這家生意超好的，以前回台南也常去吃」、「超級懷念」、「最愛的平民美食」、「看起來真的很有食欲」、「看到碗粿就知是麻豆的！」、「光看就流口水囉」、「到南部一定要吃，再包20顆回家」。

由於明年元旦將開放萊豬進口，能否心滿意足享用豬血湯的好滋味，也引來不少人擔心，「明年不能吃豬肉製品啦……要改吃素」、「唉趁現在能吃快吃，不然萊豬進來誰敢吃啊」、「唉，我的此生最愛美食，從明年就要拒吃了」、「豬血湯最愛炒米粉，炒麵，可惜明年吃不到啦」、「現在快吃哦！下個月可能就不吃了！」

(中時新聞網)