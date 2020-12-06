半導體設備廠商常有邊邊角角的鋼鐵餘料，有業者將這些餘料透過設計團隊重新利用，開模製作出可愛小汽車、小飛機，供前來參訪的高中生帶回當作伴手禮，年底耶誕節即將來臨，業者也設計組合型的小耶誕樹，鋼鐵素材的耶誕樹冷冽有質感，已被自家員工預約一空。

一般耶誕樹多為可愛造型，樣貌跟原樹木造型顏色相差無幾，但有半導體設備廠商發揮創意，用模型的概念切割鐵板，再組合成獨一無二的鋼鐵耶誕樹，外形色澤都保留鋼鐵原色，成了另類的耶誕裝飾品。

業者表示，由於進廠的原材料非常大片，通常為4乘8尺大小，當切割完設備所需大小後，剩下邊邊角角的下腳料就能來拿做小東西，像是小汽車、小飛機等等。業者表示，半導體設備像是大模型，而這些小巧的東西則像小模型，非常好玩。

由於年底逼近耶誕節，設計團隊也趁著工作之餘畫圖，再透過鋼鐵餘料再利用，幻化成有趣的裝飾品。設計團隊表示，工作若要有熱誠，必須帶著興趣的成分，設計這些鋼鐵小物很開心，還能發揮創意把餘料變出新花樣。

目前該半導體設備廠商出產過小飛機、小汽車、手機架以及耶誕樹，一次開模只做百來個，業者表示，成品僅當作高中生來參觀的小禮物，量少無法販售，此次開發的鋼鐵耶誕樹十分搶手，不少員工早早預訂要帶回家收藏。

(中時 )