有「耶誕細雪」之稱的白雪木，吸引遊客流連。（廖志晃攝）

信義鄉梅花還待含苞，有「耶誕細雪」的白雪木搶先綻放，滿樹雪白的花蕊迎風搖曳，花團錦簇，美不勝收，猶如為將於月底展開的梅花季暖場，吸引許多民眾遊賞，享受寧靜舒適的另類梅園景觀。

信義鄉農會總幹事黃志輝表示，今年梅花季將於20日登場，不過，由於今年乾旱少雨，梅花盛開的時間很難預測，如果有降雨加上低溫催化，梅花就會大爆發；此外，由於梅花的花況有「公母年」，亦即一年大開，隔年就減量的情形，而去年花況不佳，因此預期今年花況應勝於去年，希望梅花也會「報復性」盛開，帶來「報復性」賞花和消費的人潮！

信義鄉牛稠坑柳家梅園，園區經過整理，遍植草皮，藍天、綠地映襯雪白的梅花美景，已經成為賞梅勝地；梅花季期間，滿山遍野的梅花在枝頭綻放，空氣中瀰漫梅花的幽香，梅園裡則是人聲鼎沸，和枝頭上的梅花一樣熱鬧！

目前，梅園已有零星搶先開的梅花掛枝頭，不過，距離全面大開，還有一段蘊釀到勃發的時間，綠葉落盡的枝椏，有如鐵畫銀鉤，別有一番水墨梅枝的美感。

而有如大地織錦的白雪木，迎著冬風綻放芳顏，以細雪妝點耶誕節的氣氛，也剛好填補「寒梅著花未？」的空白和想像。

(中時 )