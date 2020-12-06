近日外媒熱烈議論北京一反常態，大力開展「戰狼外交」，引起讓全球側目。但是大陸副交外部長樂天成對此反駁說，戰狼外交是對大陸的誤解，中國從沒有主動挑釁別人，是別人到我們家門口耀武揚威，因此中國大陸必須下決心解決「挨罵」問題。

大陸外交部副部長樂玉成出席中國人民大學主辦的中國智庫國際影響力論壇時發表演講指出，外國給大陸貼「戰狼外交」這個標籤，至少是對中國外交的誤解。他說，「要知道，中國從來就是禮儀之邦，以和為貴，從沒有主動挑釁別人，也沒有跑到別人家門口更沒有到別人家裡去挑事。現在恰恰是別人到我們家門口耀武揚威，對我們的家務事橫加干涉，還喋喋不休地對我們進行辱駡抹黑，我們無路可退，不得不奮起自衛，堅定捍衛國家利益和尊嚴。」

樂玉成說，「戰狼外交」實際上是「中國威脅論」的又一翻版，又一個「話語陷阱」，目的就是要讓我們打不還手，罵不還口，放棄抗爭。我懷疑這些人還沒有從100年前的舊夢裡醒來。

樂玉成表示，近代史上，由於我們不能很好地表述自己，別人就把我們表述成「黃禍」、「東亞病夫」。習近平總書記曾指出，「落後就要挨打，貧窮就要挨餓，失語就要挨駡。」現在我們把前兩個問題解決了，必須下決心解決「挨駡」的問題。要走向媒體，把中國文化、中國故事、中國精神、中國貢獻講出去。

《法國廣播公司》指出，公認具有代表性的是外交部發言人趙立堅，其用語破壞性極大，最後造成的結果，似乎對中國好處也不大。比如今年3月，一些國家要求大陸開放獨立調查新冠病毒來源，趙立堅則指美國軍人把病毒帶入了武漢，全球為之嘩然。「五眼聯盟」外長發表聲明，要求香港撤銷4名議員被取消資格的決定，趙立堅則回應稱：「不管5隻眼還是10隻眼，小心眼睛被戳瞎。」甚至在推特上發表對澳大利亞的諷刺漫畫，引發中澳間的外交風波。

(中時新聞網)