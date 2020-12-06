儘管台灣銀行6日面對九太科技一度落後達29分，比賽勝負早無懸念，台銀總教練陳國維也打定主意，要讓「喇叭」張博勝成為史上第18位「三千分先生」，甚至刻意連喊兩次暫停設計戰術，沒想到老天爺偏偏不讓他完成！

打到最後2分22秒，張博勝切入上籃取分，讓他生涯累積達到2999分，甚至打到最後58秒，張博勝獲得兩罰機會，只要隨便罰進1球，就可成功達標，但他竟然兩罰落空，隨後比賽結束槍響，台銀74比86不敵九太。

「我必須先澄清，那兩罰我並非故意不進，只是感覺達成3000分，怎麼會用這麼簡單的罰球完成，加上突然一大堆攝影機擠到籃架後方，讓我頓時變得很緊張，」張博勝表示，「這樣一來，剛好希望父母親下周可以來現場。」

張博勝第4季加盟台銀打SBL，如今已經邁入生涯第15個球季，他也從一個大學生，變成台銀行員與資深老將，面對生涯3000分門檻，會緊張也屬正常，但他還是不斷澄清，「我保證不是故意罰不進，一切是老天註定。」

如此一來，張博勝必須等到周六下午5點台銀與裕隆之戰，才有可能成為史上第18位「三千分先生」，相信只差1分，要完成的難度相當地低，其實他剛退役的老隊友陳順詳特地帶著妻小到場聲援，可惜張博勝並未達成。

(中時 )