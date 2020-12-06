新冠疫情仍在歐美地區肆虐，網路上也開始出現各種危言聳聽的不實消息。在電影《黑豹》中，飾演男主角查德威克鮑斯曼（Chadwick Boseman）妹妹的蕾蒂夏萊特（Letitia Wright），日前竟分享質疑新冠疫苗的影片，其中荒謬言論引起公憤，甚至連同劇演員「戰爭機器」唐奇鐸（Don Cheadle）都忍不住砲轟。

蕾蒂夏萊特分享的影片長達70分鐘，內容提及如果施打新冠疫苗的話，小孩會變成有11根手指或12根腳趾的畸形，不斷質疑新冠疫苗的安全性，然而此說話未獲得證實，在網路上頓時引起公憤，認為蕾蒂夏萊特是在散播不實謠言，連唐奇鐸都無奈發聲：「不會為分享這些資訊的人辯護，但我也不會棄她於不顧。」

蕾蒂夏萊特本來很可能接下《黑豹》系列電影主角。

然而蕾蒂夏萊特本人卻不認為自己有錯，覺得會遭到攻擊是因為「沒有跟隨大眾的意圖，獨自思考並且指出問題」，她也強調自己沒有想傷害任何人的意圖，但網友並不買單，仍紛紛湧入她的社群帳號一面倒怒批，因此蕾蒂夏萊特目前已經關閉了Instagram和推特等社群帳號。

(中時新聞網)