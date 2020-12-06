埔里鎮12年一次建醮盛事 縣老爺祈雨助農民豐收

埔里鎮建醮，是流傳120年的宗教盛事。（廖志晃攝）

埔里鎮12年一次的建醮盛事，6日在恆吉宮總壇舉行超薦普度大法會，縣長林明溱出席開香，並祈求縣運昌隆，國泰民安，風調雨順，在眾神庇佑下，南投縣旱象盡快解除，早日普降甘霖滋潤大地，幫助農民豐收。

包括立委馬文君、議員林芳伃、黃世芳、埔里鎮長廖志城、副議長潘一全服務處主任黃明輝等人，都到場參與法會祈福，法會大總理黃錫昆也感謝縣府鼎力協助。

林明溱表示，恒吉宮是南投縣重要的信仰中心，媽祖神威顯赫，庇佑風調雨順，永保安康；埔里鎮祈安建醮傳承120周年，今年是12年1次的建醮盛事，大家都以無比虔誠的心，共同辦好建醮科儀，縣府也藉此盛會提供經費，推動宗教文化、觀光及各項產業發展，打響宗教文化品牌。

埔里建醮各醮壇都有許多巧思創意，運用埔里鎮的鮮花及農特產特色融入醮壇，吸引更多民眾逛醮壇，欣賞特色布置，同時祈求平安。

縣府民政處表示，今年恒吉宮特別邀請大甲媽、彰化南瑤宮媽祖、鹿港天后宮媽祖、竹山沙東宮開台聖王及松柏嶺受天宮玄天上帝到埔里遶境祈福，讓埔里山城熱鬧非凡。

而為確保鄉親健康，縣府衛生局也特別到場進行防疫宣導，提醒大家確實遵守防疫規範，注意身體健康，做好防疫工作，進入廟內及參加活動一定要戴口罩。

(中時 )