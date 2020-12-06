最近不少大牌藝人都現身直播間，不論是帶貨或是宣傳，都引起不少話題和討論度。有著「最帥令狐沖」稱號的呂頌賢，也加入帶貨的行列，近日，他戴著黃色太陽眼鏡現身直播間，親身試穿多款睡衣，只是相較於其他藝人線上觀看數，呂頌賢讓不少網友嘆：「怎麼有點心酸」。

呂頌賢當晚相當敬業試穿多款睡衣，只是讓人跌破眼鏡的是，直播一開始的人數不到300人，相較於其他人來說，這個數字算是十分尷尬和冷清；後期為了刺激買氣，他更對直播間的粉絲大撒福利：「買睡衣就送簽名。」

呂頌賢也加入直播帶貨的行列 (圖/ 微博)

雖然初期直播間人數不盡理想，但可以看得出鏡頭前的呂頌賢，身材還是保持的相當好，長期吃素的他，也有健身的習慣，雖然今年已54歲，但不論是身型或是肌肉線條都維持的不錯。

有健身習慣的呂頌賢，體態維持的相當好 (圖/ 微博)

除了直播，讓影迷更開心的是，時隔24年，呂頌賢應手遊邀請，再度以令狐沖造型示人，他也曾留言說道：「各路少俠，好久不見，我令狐沖回來了！一別二十四載，你們還記得我嗎？有你們的地方，才是江湖。所以，我回來了。」

呂頌賢以令狐沖造型代言手遊，網友大驚以為是舊照片 (圖/ 翻攝自網路)

廣告一出，不少網友大讚呂頌賢也是「零變化」的成員之一外，更留言：「有華人的地方就有金庸，有呂頌賢的才是笑傲江湖。」、「你是我心目中最經典的令狐沖，沒有之一」。

(中時新聞網)