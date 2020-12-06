「台北市願景盃高中生辯論賽」6日結束，冠軍隊伍為延平高中。（北市議員王鴻薇研究室提供／張穎齊台北傳真）

「台北市願景盃高中生辯論賽」是全台唯一針對北市高中生所舉辦的校際辯論競賽，今年邁入第4屆，由台北市願景工作協會主辦及北市議員王鴻薇協辦，英商首都集團合作舉辦，辯論賽6日畫下完美的句點，由延平高中奪冠，成功高中亞軍，季軍為中正、明倫高中。

此次賽事，還請到北市議員陳炳甫、侯漢廷擔任嘉賓與評審，共同支持台灣思辯教育。王鴻薇表示，願景盃是台灣唯一針對北市高中生辦理的辯論賽事，每年都有很多高中生，針對政策與時事走上演講台、侃侃而談，是很好的公民教育模式，具有社會意義。

王鴻薇說，辯論賽中，務實地討論核電、廢除免洗餐具到「芒果乾」（亡國感）對台灣社會影響，也讓自己對社會有很多新的發現與思維，今年辯題是「檢舉達人是否應設立獎金上限」，更是日前社會熱烈討論的問題。

侯漢廷也說，自己高中就參加辯論活動，熟知思辯教育重要，看到願景盃逐漸成長，成為台北高校的重要辯論賽事，實屬難得，希望能一屆屆辦下去，尤其本屆辯題與北市環保政策息息相關，也讓他收穫良多。

英商首都集團創辦人張孟婷表示，王鴻薇開創辯論競賽，造就更多台灣學子的無限可能性，此次活動由英商首都集團旗下品牌「英商首都教育」贊助並募資小物，募資經費將全數提供做為獎金的加碼。

(中時 )