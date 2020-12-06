為反制大陸軍用無人機威脅，日砸44億元研發高功率雷射與微波武器。圖為美國海軍水面作戰中心(NSWC)使用雷射武器擊落遙控飛機。(圖/DVIDS)

《共同社》報導，有鑒於中國大陸無人機研發迅速，加上無人機便宜、能大量部署等特性，為反制陸方無人機產生的威脅，日本防衛省5日敲定將研發能安裝在車輛上的高功率雷射武器，以及裝於艦艇上的微波武器，以在大陸軍用無人機來襲時快速因應。

報導中指出，目前防衛省已在2021年預算中編列33億日圓(約新臺幣9.06億元)的研發費用，力求2025進行技術驗證，以盡快投入戰場使用。此外，防衛省也在2021年預算中編列11億日圓(約3.02億元)的研發費，做為研究「微波武器」之用。

中國大陸已成為無人機大國。考量到2019年沙烏地阿拉伯石油設施遭無人機攻擊，遭成嚴重損失；日方憂心大陸若讓無人機搭載炸彈與化學武器，後果恐不堪設想，研發雷射與微波武器已成為當務之急。

此外，相較於傳統武器，無人機取得容易、價格低廉，還可大量部署。防衛省認為，高功率雷射武器的成本比飛彈攔截更低，不但減輕國防經濟的壓力，還能對試圖攻擊的對手產生嚇阻。

目前防衛省正進行高功率雷射的研發，未來重點將置於小型化與抗震性，以求順利安裝在車輛等地面載具之上。

在「微波武器」方面，以雷神為美國空軍生產的高功率微波武器系統「相位砲」為例，當高能微波束照射無人機時，會干擾無人機收訊系統，使晶片過載而癱瘓。日本正是看上這一點，希望能安裝在自衛隊船艦上，使來襲的無人機無用武之地。報導指稱，未來軍方將努力實現「微波武器」的小型化與高功率化等重點。

(中時新聞網)