《共同社》報導，有鑒於中國大陸無人機研發迅速，加上無人機便宜、能大量部署等特性，為反制陸方無人機產生的威脅，日本防衛省5日敲定將研發能安裝在車輛上的高功率雷射武器，以及裝於艦艇上的微波武器，以在大陸軍用無人機來襲時快速因應。
報導中指出，目前防衛省已在2021年預算中編列33億日圓(約新臺幣9.06億元)的研發費用，力求2025進行技術驗證，以盡快投入戰場使用。此外，防衛省也在2021年預算中編列11億日圓(約3.02億元)的研發費，做為研究「微波武器」之用。
中國大陸已成為無人機大國。考量到2019年沙烏地阿拉伯石油設施遭無人機攻擊，遭成嚴重損失；日方憂心大陸若讓無人機搭載炸彈與化學武器，後果恐不堪設想，研發雷射與微波武器已成為當務之急。
此外，相較於傳統武器，無人機取得容易、價格低廉，還可大量部署。防衛省認為，高功率雷射武器的成本比飛彈攔截更低，不但減輕國防經濟的壓力，還能對試圖攻擊的對手產生嚇阻。
目前防衛省正進行高功率雷射的研發，未來重點將置於小型化與抗震性，以求順利安裝在車輛等地面載具之上。
在「微波武器」方面，以雷神為美國空軍生產的高功率微波武器系統「相位砲」為例，當高能微波束照射無人機時，會干擾無人機收訊系統，使晶片過載而癱瘓。日本正是看上這一點，希望能安裝在自衛隊船艦上，使來襲的無人機無用武之地。報導指稱，未來軍方將努力實現「微波武器」的小型化與高功率化等重點。
文章來源：防衛將開發高功率激光武器迎擊無人機
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。