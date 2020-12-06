「春虹建設機構」捐助善款給「鳳山區過埤里弱勢家庭」。（柯宗緯攝）

北部建商「春虹建設機構」看準高雄、台南房市，揮軍南下在高雄推出「首綻」，基地落在高雄88快速道路生活圈，近日正式動土。明年將在高雄一口氣推出4個建案，總銷約50億元。

董事長特助黃宗元表示，春虹建設機構總公司在桃園的春虹建設機構，由董事長黃正園創辦，30多年來，已在全省推案超過1萬2000戶，因公司追求創新、永續發展的政策，雖然已在數年前即將觸角擴展至全台灣北中南各地，現階段，則更加重視、並加強南台灣的市場發展與開發步調。

春虹建設機構在二代接班後，帶領旗下春園建設積極布局南台灣市場。近來，已在高雄、台南等推出數個大樓新建案，至今，也都獲得高度肯定。

最新個案「首綻」即是二代接班後，旗下春園建設進軍高雄立下的第一支旗幟標竿，全案由黃宗元一手規劃，「首綻」從公開起已創下熱銷百戶的傲人佳績。

另外也熱心投入地方公益，捐助善款給「鳳山區過埤里弱勢家庭」，期許以企業落實社會關懷，將建設的成果回饋給特別需要關注的弱勢族群。

(中時 )