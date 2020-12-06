台南市政府6日舉辦「肉燥飯嘉年華暨城市交流邀請賽」，邀請南部5縣市參戰，現場超過1萬人次到場品嘗。（李宜杰攝）

台南市政府6日舉辦「肉燥飯嘉年華暨城市交流邀請賽」，台南市長黃偉哲也大啖肉燥飯、直呼過癮。（李宜杰攝）

台南市政府繼11月舉辦肉燥飯爭霸戰後，本月6日再加碼推出「肉燥飯嘉年華暨城市交流邀請賽」，邀請屏東縣、高雄市、嘉義縣、嘉義市、雲林縣5個縣市一同較勁，現場共有28家肉燥飯店家以肉燥飯「會友」，吸引超過1萬人次到場品嘗。

南台灣日前掀起一陣肉燥飯PK熱潮，由高雄市長陳其邁率先喊出舉辦肉燥飯爭霸賽後，台南市長黃偉哲也宣布參戰，不僅在上月舉辦台南肉燥飯爭霸戰，6日再加碼推出「肉燥飯嘉年華暨城市交流邀請賽」，邀請19家南市肉燥飯爭霸戰優勝者，與9家其他縣市的肉燥飯店家較勁。

有別於肉燥飯爭霸戰為現場免費試吃，本次肉燥飯嘉年華是由消費者自行購買品嘗後，進行2輪投票。首先，由消費者購買肉燥飯並投票，再換取50元折價券，並再次購買品嘗、並再投一次票，最終成績為評審委員占40％，2輪投票各占30％。最終，在5000多人參與投票下，由來自高雄市的「北海魚丸店」獲得最多票數，奪得人氣獎冠軍，其次為台南市的「深緣及水」、台南市的「陽光燒肉店」。

本次擔任評審的台南阿霞飯店主廚吳健豪則稱，除了3家人氣店家外，來自台南市的「大目降古厝」，以台南特產虱目魚融入肉燥飯，令人印象深刻；另外，來自台南市的「下營田媽媽鵝鄉園」，以鵝肉製作肉燥，咬起來特別有嚼勁，相當特別。

台南市長黃偉哲則表示，肉燥飯一直是台灣重要的飲食文化，每一個人心中，都有最完美的那一碗味道，而肉燥的製作過程，更是處處講究功夫與細節。黃偉哲補充，除了廚藝外，自己更講究品質，因此要求參賽店家須全部採用國產米、國產豬，不僅好吃、也讓人安心。

(中時 )