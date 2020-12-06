277席的委內瑞拉國民議會6日改選，但主要反對黨認為選舉受操控，中央選委會和最高法院，都是總統馬杜羅人馬，因此決定抵制。不過仍有幾個在野黨參加。

歐盟等國際組織，本次也拒絕派遣觀察團前往委國，歐盟表示，依照當前該國的局勢，根本不存在民主程序。美國和美洲國家組織也表示，此次選舉不符合民主透明度標準，因此無論結果如何，都不承認其合法性。

由於反對黨杯葛選舉，馬杜羅與其盟友組成的「玻利瓦大愛國極點黨」（GPP）聯盟，可望在國會取得多數。GPP本次砸重本打選戰，高喊「贏回來」口號，要把2015年選舉後，遭在野勢力搶走的國會半數拿回來。

國會是目前唯一不是由馬杜羅所屬「委內瑞拉統一社會主義黨」（PSUV）掌控的國家機構。自封臨時總統的反對黨領袖瓜伊多，目前為國會議長。效忠瓜伊多的在野黨指出，他們若參選，PSUV依然會作票，他們不願意因參選而替選舉的合法性背書，乾脆抵制。

(中時 )