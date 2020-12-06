薪水高且工作穩定，是不少人在職場上夢寐以求的，一名男網友指出，自己工作待遇不差，包吃包住還可以月領7萬元，扣掉生活花費，每月最多可固定存5萬元，但薪水調漲幅度不大，讓他考慮跳槽到海外工作，薪水約13萬元，但不能回家，令他苦惱著該如何選擇。貼文發出後讓網友們相當好奇，「是做什麼工作？」

原PO在「Dcard」上發文表示，目前工作包吃住，月薪7萬元左右，扣掉孝親費及娛樂開銷，每個月可以存5萬元左右，但這工作缺點是加薪的幅度不大，讓他想跳槽至海外，「最近覺得有點太安逸，想要去海外爭取更高的薪水。」行情大約每月13萬元左右，但他透露缺點是無法回家，和朋友的聯絡也相對減少，不知該如何選擇。

貼文發出後大批網友都相當好奇，究竟是從事什麼工作，薪水和待遇這麼優渥，原PO則回覆，「現在是能源產業的技術人員，海外的工作機會是到外國受訓以及到外國的船上當技術顧問，因疫情關係，合約期間是都回不了家的。」

有網友認為疫情期間到海外工作相當危險，不過也有人表示支持原PO出去奮鬥，但是要考慮3點，「第一，海外經歷能不能被台灣公司承認，如果不承認的話，那在海外至少要能拚到幾桶金；第二，如果承認那工資就能接受少一點，因為回台灣還能夠持續接上；最後，若想在國外過跟台灣一樣的生活，要有心理準備，開銷一定是兩倍起步，要考慮實際所得有沒有大於台灣。」

(中時新聞網)