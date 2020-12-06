南投家扶中心6日舉辦「童樂家扶，環繞幸福」冬暖慈幼園遊會；縣長林明溱由縣府社會及勞動處長林志忠陪同，代表縣府捐贈200萬元，協助興建家扶兒少培力館，幫助弱勢學生學習一技之長，也期盼更多善心企業加入幫助弱勢的行列。

兒少培力館是南投家扶中心去年啟動的夢想工程，規畫兒童少年潛能開發、青少年及家庭技能培力、互動式教育與宣導等功能，以培養兒少自立技能與就業適應，協助建立多元發展平台與自立的夢想基地。

林明溱表示，家扶中心照顧的兒童少年，來自弱勢或單親家庭，培力館提供他們學習一技之長的機會與環境，縣府對此表示肯定與感激，希望接受幫助的學生將來出社會後，能將所學回饋地方，為社會服務。

家扶基金會董事蕭文龍、南投家扶中心扶幼主委陳學堂、及主任魏季李代表受贈後表示，南投家扶中心扶助3000多位小朋友、數百個家庭，感謝所有愛心人士、單位慷慨解囊，讓兒少協力館順利興建，也希望透過園遊會募款，幫助更多的小朋友，在寒冬中得到社會的溫暖；園遊會搭配兒少培力館撲滿，讓社區民眾認識南投家扶兒少潛能開發、家庭技能培育計畫，並藉此響應公益。

(中時 )