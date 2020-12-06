沒想到九太科技新洋將布蘭登來台打SBL的第1戰，一開始就把對手嚇出一身冷汗！布蘭登6日一開賽就連續上演兩次空中第一時間接球爆扣，最後更拿21分、12籃板的雙十數據，幫助九太86比74輕取台銀，搶下新球季開門紅。

「這是我們本土與洋將第1次結合，儘管布蘭登的體力還在恢復當中，但他今天在場上對我們幫助確實很大，無論是對我們鋒線，或是團隊配合，」九太總教練劉嘉發表示，「他跟李漢昇、陳懷安兩名本土控衛的配合，讓我更是相當安心。」

對於布蘭登一開賽就上演兩次空中第一時間接球爆扣，劉嘉發表示自己並不感覺意外，「因為我們在找他來之前，就看過不少他的影片，很清楚他很能跳，也有很棒的爆發力，這麼好的彈跳能力，絕對能替我們帶來不少幫助，今晚也證明了。」

布蘭登倒是很謙虛，強調這場勝利來自團隊的能量，「能夠贏球就是好事，我一開始的連兩次爆扣，確實帶起全隊不少氣勢，卻都要靠李漢昇的傳球，加上我因為新冠疫情影響，已經快要6個月沒有打過球，能夠重回球場自然更有動力。」

就連台銀總教練陳國維賽後也大讚布蘭登表現，「這場比賽我們刻意採用新練習的1-3-1區域防守，我知道布蘭登就讀的密西根大學也會用這個戰術，讓我還一度考慮要不要用，結果證明他的理解能力真的很強，希望我們洋將艾爾文也跟他一樣聰明。」

(中時 )