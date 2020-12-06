台中水湳經貿園區內中央公園6日開幕啟用，前市長胡志強致詞時表示，他擔任市長時，他開始推動水湳機場遷移工作，也相中中央公園用地，當時請擔任立委、在國防委員會當委員的盧秀燕協助爭取用地，「中央公園」由他命名，工程建造經前市長林佳龍協助及現任市長盧秀燕任內完成，相當不容易。

前台中市長胡志強說，當時推動水湳機場遷移工作，那個時候台北松山可以坐飛機到水湳不用1個小時，飛機抵達水湳機場，卻從大樓中間穿過有點危險，水湳機場不適合保留，規畫遷移。

胡志強指出，那時縣市還未合併，盧秀燕在中央協助爭取用地，他則在地方辦遊行、也跟著走，走到台中縣則由時任台中縣長黃仲生接手遊行，盧秀燕爭取「中央公園」用地相當認真努力，後來她也順利當上市長。

胡志強表示，當初他命名為「中央公園」，有人說名字有點官僚，但他想不出其他名稱所以沒改，今天看到現場紙風車表演，開玩笑地說，紙風車若每年來表演6次、2個月1次就叫做「紙風車公園」，台下大笑鼓掌，充滿歡樂。

(中時 )