一份親綠媒體民調顯示，55%受訪者不投挺萊豬候選人。前民進黨立委沈富雄指出，55%就是藍營再加上中間選民，所以最大的影響是中間選民。他也建議民進黨未來兩年，民進黨要在很多作為以及政策，要非常的正向。

美麗島電子報在11月24日至11月25日所作的一份民調，問到「若將選舉縣市長選舉，是否會投給支持放寬進口萊豬與內臟的候選人？」顯示55%受訪者不投挺萊豬候選人，27.1%會投挺萊豬候選人，14.5%則說不一定。

沈富雄在政論節目《平論無雙》表示，這個民調讓民進黨有點警訊、有點擔心，但也不必如此，因為畢竟還有兩年，民調顯示不會投萊豬候選人有55%、會投27.1%。55%就是藍營再加上中間選民，最大的影響是中間選民，所以這兩年裡頭，民進黨要在很多作為以及政策上，要非常的正向，讓中間選民忘掉這件事。他也覺得，該民調的作法是問萊豬，再問選情，過度的連結性才有這樣的結果，他這樣講也是在安慰民進黨。

民進黨立委林俊憲日前指出，2022看起來沒那麼樂觀，甚至點名新竹市、基隆市、桃園市，都會是民進黨的壓力。

沈富雄指出，要看未來民進黨在台北的候選人會不會受到影響？為何林俊憲對此特別有看法，因為他是民進黨團裡面，所有委員當中將來最有可能選市長的人；他排在等在台南市長黃偉哲後面，若黃偉哲做得不錯，他就讓黃偉哲做完8年，8年後 他也還不會很老。他之所以會挑新竹、基隆、桃園是因為這些都在彰化以北，這也是民進黨相對弱勢的地方；彰化以南，他們就不用擔心了。

(中時新聞網)