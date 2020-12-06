誰來挑戰台中市長盧秀燕？交通部長林佳龍6日說，距選舉還有2年多，民進黨會推出最優秀、有競爭力的人選。（盧金足攝）

綠營認為，民眾黨可能造成多大影響，還得觀察黨主席柯文哲在2022年的聲勢漲跌情況。（盧金足攝）

民眾黨6日在台中市成立總服務處，插旗下屆市長、議員選舉態勢鮮明，是否左右下屆百里侯藍綠對決局面？民進黨立委黃國書認為，下屆台中市長選舉對綠營確實是一大挑戰，民眾黨可能造成多大影響，還得觀察黨主席柯文哲在2022年的聲勢漲跌情況；面對綠白夾攻，國民黨台中市黨部主委林敏霖表示，市長盧秀燕民調倒吃甘蔗越來越好，不管競爭對手是誰，政績就是最好的民意。

民進黨下屆台中市長將提名誰？針對近日民調結果顯示，不論是立法院副院長蔡其昌、交通部長林佳龍或立委何欣純

，支持度都未超過現任市長盧秀燕，黃國書對此表示，民進黨目前還未進入備戰狀態，明年中情勢才會明朗，若是藍綠對決局面，屆時民進黨的民調一定會拉近、甚至超越。

黃國書也坦言，民進黨在中部地區、尤其是台中市，確實是面臨很大挑戰，盧秀燕的人和在地方上有一定口碑，但台中市近幾年面臨一些挑戰與問題，綠營想突破，必須提出對未來發展更好的願景、才能提供選民更好的選擇；選戰瞬息萬變，很多情勢都是在短時間內有很大變化。

黃國書表示，民眾黨對台中市選戰有相當大興趣，但重點在於他們推出什麼人參選？民進黨對選戰絕對可以造成影響，尤其，台中市是都會化城市，年輕選民又是民眾黨重要爭取目標，但影響幅度多大？得看柯文哲在2022年的聲勢如何變化。

被認為在綠營中是對戰盧秀燕最有勝選機會的林佳龍則回應表示，距離選舉還有2年多，相向民進黨會推出最優秀、有政爭力的人選；過去15年在台中市耕耘，許多建設、規畫都在逐一實現中，相信無論是哪個黨派執政，都是以城市發展為共同目標、做良性競爭。

林敏霖指出，國民黨扎實深耕基層，以盧秀燕拚市政與議員問政表現和服務贏得肯定，不管誰來挑戰，市長布局平常心；至於柯文哲會不會瓜分泛藍票源？他強調，中間選民可能有些會有不同選擇，但不會去思考藍白問題，國民黨在下屆市長與議員選舉，走自己的路。

(中時 )