因近日萊豬風波延燒，國民黨革實院長羅智強槓上蘇揆和綠委吳思瑤和桃園市議員王浩宇等人，他更在網路上發起罷免吳思瑤，並很快又掀起一波討論。對此，資深媒體人韋安表示，羅不只是國民黨的空軍總司令，甚至還是台灣意見領袖第一名，並分析他的聲量是來自努力不懈的各種演講活動。

韋安今(6日)在臉書上分享了一份網路輿情排行資料，其中，羅智強的聲量高居第一，甚至力壓行政院長蘇貞昌和其他藍綠政治人物。對此，韋安認為，羅智強不僅是藍營的空軍總司令，也是包含媒體在內，台灣前20名意見領袖的第一名。

韋安更分析，沒有無緣無故的聲量，這些都是羅智強透過20場大學演講、300多場街頭站講，完全靠兩條腿站出來的。

網友們也留言回應，「應該母雞帶小雞」、「國民黨要多點人，向他看齊」、「下次要出來選立委」。

除了萊豬議題之外，羅智強又因日本核食問題槓上駐日代表謝長廷，並在臉書粉絲專頁「我+1」上嗆聲質疑，大陸禁萊豬，怎麼台灣又不禁？「原來為了日本政治人物的面子，台灣人民就要把核食吃進肚子」。

羅智強不僅是藍營的空軍總司令，也是臺灣前20名意見領袖（含媒體）的第一名 20場大學演講 300多場街頭站講 沒有無緣無故的聲量 完全靠兩條腿站出來 由韋安發佈於 2020年12月5日 星期六

(中時新聞網)