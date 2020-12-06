由在台灣的香港青年團體「邊城青年」發起的「穿石Surmount：香港騷動年代—抗志」展覽，目前巡迴至台南市，但卻在6日上午發現會場遭人丟雞蛋。（摘自網路／李宜杰台南傳真）

在台灣的香港青年團體「邊城青年」目前巡迴至南市舉辦「反送中」意象展覽，但6日上午，卻傳出有不明人士在大門口丟雞蛋。轄區內的台南市政府警察局第一分局指出，將調閱監視器，全力追緝嫌犯。

「邊城青年」目前巡迴至台南神學院，展出「穿石Surmount：香港騷動年代—抗志」展覽，但當工作人員6日上午前往開展時，卻發現門外已遭到不明人士丟雞蛋。「邊城青年」表示，強烈譴責此惡意破壞及恐嚇的行為，目前已報警交由警方調查。

南市警一分局則表示，警方於6日上午9時許接獲報案，並由轄區的東寧派出所展開偵辦，調閱案發地與附近一帶監視器。目前將持續擴大追查，釐清涉案人身分，再通知到案說明。

「穿石 Surmount：香港騷動年代—抗志」展覽是由香港邊城青年等民間團體舉辦的香港「反送中」運動意象展，6月在台北開展後，目前巡迴展覽至台南。

(中時 )