李翊君「翊如既往演唱會」今（6日）第二場，邀來金馬影后楊貴媚合唱〈愛情限時批〉，楊貴媚穿著前胸後背超深V的黑白連身褲裝，小露雙峰超辣登場，李翊君幽默喊話：「我真的看不下去，媚姊你是特別來賓哩！」楊貴媚笑言：「其實我有收斂了，但這不是我的主意，這是妳經紀人的主意。」

其實楊貴媚前陣子生病、嚴重暈眩，大病初癒就一口答應當嘉賓力挺李翊君，更精心準備媲美紅毯的造型，楊貴媚說：「通常做為演唱會嘉賓要低調、低調再低調，但我很高調、後面（指背部）也很高調，其實我很緊張，雖然我是歌唱比賽進演藝圈，但唱不好所以演戲，一演就演了40年。」

李翊君（右）今邀楊貴媚同台合唱。（寬宏藝術提供）

李翊君表示，老公檢場和楊貴媚合作多部戲，兩家人因此建立好關係，開玩笑說：「他們老是扮演夫妻，演久了媚姊比較像正宮，我反而變成小三了。」楊貴媚也在台上秀出自己和李翊君一家三口的合照，只見李翊君蹲在最旁邊，簡直像個局外人，難怪她自嘲是小三。

李翊君此次開唱碰上新冠肺炎疫情，她一直擔心影響票房，所幸門票銷售開紅盤，女兒王敏淳（香奈兒）特別力挺她擔任演出嘉賓，李翊君也首次在個唱中安排勁歌熱舞，其中連續10分鐘快歌的橋段尤為精彩，今唱完〈年輕不要留白〉，51歲李翊君喘著氣笑說：「我唱跟跳都是live，沒有一句是對嘴的...我（年紀）已經100除以2了。」滿場3000位觀眾歡呼聲不斷。

(中時 )