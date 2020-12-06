嘉義一名男騎士阿漢（化名），今年9月行經嘉義市西區民族路、忠義街交岔路口處，看見前方一名騎士在等紅綠燈，於是默默騎車靠近，先是問對方「你幾歲」，接著就掏出生殖器開始「尻尻」，沒多久就逃離現場，騎士雖然傻眼，但很快追上去逮人，隨即報警處理。

根據判決書，阿漢在今年9月29日晚間大約11點多，騎車經過嘉義市區，帶騎士等紅綠燈時，直接騎到對方旁邊，露出生殖器後就開始自慰，阿漢做出公然猥褻行為後，即騎乘機車逃離，受害騎士不打算放過阿漢，隨即騎車追上。

受害騎士沒多久便在民族路、與國華街交岔路口，逮到大庭廣眾「尻尻」的阿漢，接著交給警方處理，阿漢被逮捕後，對自己的犯行坦承不諱，加上受害騎士證詞，因此依妨害風化案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑。

嘉義地院審理此案時，認為阿漢為逞一己私慾，任意在他人面前公然裸露生殖器，並套弄自慰屬猥褻行為，使他人受驚嚇、厭惡，敗壞社會善良風俗，審酌阿漢坦承不諱，且犯行並未對他人之身進行侵害之猥褻，最後依犯公然猥褻罪，判處拘役40日，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

(中時新聞網)