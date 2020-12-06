日本女星25歲金城茉奈，因演出《騎士龍戰隊龍裝者》爆紅，過去她時常會在IG和分享近況，卻有粉絲發現她已經6個月沒有更新動態，日前再度發布貼文，竟然是病逝消息，如今她的死因也曝光，原來她在生前曾前往美國治療，沒想到最後還是不敵病魔。
金城茉奈所屬的經紀公司Grick發出聲明，金城茉奈於12月1日逝世，從去年開始金城茉奈就向公司請假專心治療，希望能趕快回到螢光幕前，「但這卻成了永遠無法實現的遺憾。」並表示她一直以來就是個勤能補拙的認真藝人，無論如何都會全力以赴，因此希望大家別忘記她燦爛的笑容。
日媒報導指出，金城茉奈2017年就發現自己罹患癌症，當時就立刻停止所有活動，專心住院治療，然而去年年底，發現癌細胞轉移，病情再度復發，她第二次停工並前往美國治療，但最後還是不幸病逝。
據悉，金城茉奈外型甜美，卻沒有偶像包袱，時常出演喜劇角色，因此受到歡迎，她曾拍攝過《Tokyo City Girl 2016》、《第二次的夏天，再也无法见面的你》以及《骑士龙战队龙装者》等作品，就算是生病了，還是未不少雜誌和品牌拍攝過形象照，十分敬業。
(中時新聞網)
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