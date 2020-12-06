民進黨政府將開放萊豬進口，國民黨要求行政院長蘇貞昌針對開放政策道歉，遭拒絕。網友翻出蘇貞昌在2012年的臉書貼文「國民的健康無可取代」；國民黨青年團成員表示，猛然一看，剛入嘴的早餐差點吐了出來。

國民黨青年團在臉書表示，持續關注萊豬並追蹤蘇院長的道歉狀況。最近網路上流傳著一篇2012年的舊文，猛然一看，剛入嘴的早餐差點吐了出來。借用當時蘇院長的話：「國民的健康無可取代」，國民黨青年團呼籲行政院、國會嚴格立法，地方政府制定更嚴格的規範，全體國民一起監督，共同捍衛自己的健康。

蘇貞昌在2012年3月7日的臉書貼文表示，在所有的國家施政中，政府最必須嚴格把關、絕對不能寬鬆的，就是食品安全，政府禁用萊克多巴胺（瘦肉精），就是他在行政院長任內規定的；但政府這次決意開放含瘦肉精的美國牛肉進口，絲毫不顧國民健康，完全違背政府應有的作為。尤其不可思議的是，政府顯然早已決定解禁，因而罔顧多數專家見解，也無視多數民眾反對，一意孤行。「國民的健康無可取代」，他呼籲國會嚴格立法，地方政府制定更嚴格的規範，全體國民一起監督，共同捍衛自己的健康。

蘇貞昌曾喊「國民的健康無可取代」，網友回應表示：「老輸鼻子真長！」、「道歉有用？下台才有用！！」、「美牛都進口了，有差嗎？」

【持續關注萊豬並追蹤蘇院長的道歉狀況】 最近網路上流傳著一篇2012年的舊文，猛然一看，剛入嘴的早餐差點吐了出來...... 借用當時蘇院長的話：國民的健康無可取代，國民黨青年團呼籲行政院、國會嚴格立法，地方政府制定更嚴格的規範，全體國... 由國民黨青年團發佈於 2020年12月5日 星期六

在所有的國家施政中，政府最必須嚴格把關、絕對不能寬鬆的，就是食品安全，政府禁用萊克多巴胺（瘦肉精），就是我在行政院長任內規定的；但政府這次決意開放含瘦肉精的美國牛肉進口，絲毫不顧國民健康，完全違背政府應有的作為。尤其不可思議的是，政府顯然早已決定解禁，因而罔顧多數專家見解，也無視多數民眾反對，一意孤行。 國民的健康無可取代，我呼籲國會嚴格立法，地方政府制定更嚴格的規範，全體國民一起監督，共同捍衛自己的健康。 由蘇貞昌發佈於 2012年3月7日 星期三

(中時新聞網)