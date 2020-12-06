韓國鋼琴大師白建宇再次來台，下周將在台演奏貝多芬32首鋼琴奏鳴曲，預計分作8天彈完。這次與之前來台不同的是，他表示，目前人正在一處祕境隔離，可看得到藍天與河流，屋內則有平台鋼琴可供練習，遠離塵囂，「我感覺一切再好不過，台灣真是一個美麗的地方。」

白建宇表示，隔離的日子，他非常專注練琴，有許多時間思考與沉澱，「我每天大概練4小時，會稍微休息一下，有時在上午練習，有時在晚上練習，感受周遭的自然風景，以及觀察天色變化，像今天的天色就灰灰的。」

這回要演奏的貝多芬32首鋼琴奏鳴曲，向來有鋼琴新約聖經之稱，可說是名家必備曲目，曾完整演奏的頂尖鋼琴家，包括許納貝爾、布蘭德爾、保羅．巴杜拉-史寇達等人。

現年74歲的白建宇，是目前為止，唯一一位亞洲鋼琴家和國際唱片大廠有貝多芬全集錄音的鋼琴家，他自2004年開始計畫貝多芬鋼琴奏鳴曲全集錄音，2006年開始演奏這套作品，3年前在韓國也已演了近50場。

特別的是，一如每位鋼琴家規劃自己的演奏順序，白建宇同樣依照每首奏鳴曲的風格、氛圍、內涵，安排演奏的順序，並不是按照編號一首首彈下來，他表示，他想呈現的，不只是單首奏鳴曲，而是經過他的消化與理解，整合給觀眾欣賞的貝多芬，「這32首，每一首有自己的個性，像在讀一本書，或是一篇小說，不同的聆聽順序，會帶來不同的感覺。」

一向喜愛為觀眾演奏完整成套曲目的白建宇，過去曾錄製蕭邦夜曲全集、普羅高菲夫鋼琴協奏曲全集，加上貝多芬32首鋼琴全集，近期則是在研究舒曼音樂，他表示，「舒曼的音樂，即使是他的太太克拉拉．舒曼，也無法完全理解，我也還在體會中。」

白建宇表示，演奏一部作品全集，有助於更加全面理解作曲家的樂思，「我感覺到自己的不懂，才想要從每一首曲子找答案，等我好好消化了，就能面對觀眾。我相信現代觀眾要的不只是鋼琴家，而是音樂家、藝術家。」演出將於12月16日至23日，在台中國家歌劇院中劇院登場。

(中時 )