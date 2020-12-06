今年歷經疫情、喪父，有「鋼琴王子」之稱的鋼琴家陳冠宇給自己一個大功課，要在3年內，挑戰演奏全本貝多芬32首鋼琴奏鳴曲，他表示，「今年大家都非常辛苦，貝多芬的音樂有一種勇氣和堅毅的力量，能帶我們撐下去。」

陳冠宇表示，父親是影響他學音樂的關鍵人物，自小家中開設樂器公司，「雖然我沒有從小學就開始讀音樂班，但我從小去山葉音樂班學鋼琴，也一路上跟很多老師，正規地學習，打下基礎。」

陳冠宇表示，他父親臥病在床期間，他與妹妹兩人輪流照顧，父親飽受病痛折磨的苦，他十分不捨，讓他更加了解自己的使命，就是要保持鋼琴演奏技術，「我認為，唯有鍛鍊自己，維持好的狀態，能持續地彈下去，才不枉鋼琴家的身分，不辜負爸爸的苦心栽培。」

陳冠宇來自台南，現在衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬，是他的表弟，陳冠宇的奶奶與簡文彬的奶奶，互為親姊妹，而陳冠宇的母親，有位表親為歌手與詞曲創作人熊美玲，一家人與音樂的淵源頗為深厚。

陳冠宇表示，貝多芬32首鋼琴奏鳴曲，是他從小到大彈的曲目，但是從未有機會彈完32首與公開演奏，「我真正想好好了解這套曲目，是有次我在美國聽了布蘭德爾的32首鋼琴奏鳴曲講座，那時獲得很大的啟發，一直把這樣的感動放在心裡。」

陳冠宇說，對一名鋼琴家而言，一套曲目，至少要能上台演奏5到10遍，才能真正體會到作品精隨，以及成為口袋曲目名單，「關於這32首鋼琴奏鳴曲，我希望不只能完整彈一遍，第一遍先完成了，未來還有第二遍、第三遍。」

今年國內有許多聆聽貝多芬鋼琴32首鋼琴奏鳴曲全集的機會，包括韓國鋼琴家白建宇、以及台北市立大學音樂系本月7日開跑的鋼琴馬拉松，以及鋼琴家林姿茵的巡演。陳冠宇近期演出將於12月13日，在台北市立大學音樂系音樂廳登場。

(中時 )