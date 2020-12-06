張文勇耳輪被咬掉一塊表皮組織。（張文勇提供／陳淑娥台中傳真）

張文勇待虎頭蜂自行飛走後將牠「碎屍萬段」。（張文勇提供／陳淑娥台中傳真）

台中市德基水庫赫見虎頭蜂啃人事件！保二總隊德基小隊長張文勇5日在大甲溪發電廠德基分廠執勤時，1隻虎頭蜂駐足左耳，他擔心被螫咬不敢亂打，虎頭蜂逗留5分鐘後才飛走，但他耳輪卻被咬掉一塊表皮組織，致受傷流血。

張文勇表示，5日上午9時左右巡視至德基水庫後方崗哨時，1隻虎頭蜂突然停飛在左耳，因尾針緊貼他的皮膚，擔心被螫咬，所以不敢揮手拍打，並小心移步到浴室裡，希望透過鏡子觀察到虎頭蜂動靜。

張文勇說，虎頭蜂大約停留在左耳5分鐘後，才從他臉上飛開，但並沒有「叮」他，而是「咬」他，將他耳輪上的表皮咬破，致受傷流血，他立即關上浴室門，用毛巾將虎頭蜂打下來「碎屍萬段」。

張文勇表示，他第一次被虎頭蜂咬破皮，還好只是小傷，因為不是被叮，沒有毒，並未就醫。他也將被虎頭蜂咬影片及照片PO上臉書寫道「被虎頭蜂咬，不是被叮喲！而且超誇張，不敢趕他，被他咬了5分鐘，吃下我一大塊肉。」親友也嘖嘖稱奇。

(中時 )