（豐原區公老坪地區里山倡議示範空間營造工程，獲得2020台中市公共建築景觀類建築園冶獎。圖／曾麗芳）

農委會水土保持局台中分局為輔導農村產業發展，積極推廣中苗農村漫遊體驗，輔導以柑橘聞名的豐原公老坪社區舉辦柑橘節活動，6日下午結合台中市公老坪產業發展協會，在公老坪運動公園舉辦「里山倡議成果與柑橘野餐日」活動，吸引大批民眾共襄盛舉，一同享受冬陽下的歡樂草地野餐時光。

農委會水保局長李鎮洋表示，今年因疫情關係，國內旅遊成為熱點，公老坪力推四季產業旅遊，利用野餐季結合里山倡議概念，讓民眾能在活動中體驗酸甜多汁的美味柑橘，享受與自然和諧共生的農村地景環境。

水保局台中分局表示，為了搭上國內旅遊熱潮，台中分局規劃區域性小旅行，積極推廣中苗農村安心旅遊，台中市豐原區公老坪社區柑橘野餐節就是其中一環。社區內的「豐原區公老坪地區里山倡議示範空間營造工程」，獲得2020台中市公共建築景觀類建築園冶獎，更成為民眾的熱搜秘境。

事實上，公老坪社區自106年加入聯合國「里山倡議國際夥伴關係」(The International Partnership for the Satoyama Initiative，簡稱IPSI)，透過產官學跨域合作及中興大學吳振發教授協助發展生態教育，維護柿園砌石生產地景，榮獲國際里山倡議組織肯定，獲選編入2020年里山倡議年度主題彙編，感到相當榮耀。

公老坪產業發展協會理事長梁海泉表示，柑橘是公老坪在地重要產業，每年藉由柑橘節活動舉辦吸引遊客深入公老坪，本次活動有相當多民眾攜家帶眷前來，悠閒坐在野餐墊上，聆聽現場live演唱及表演，參與柑橘公仔彩繪及柑橘香皂DIY活動體驗，沉浸在柑橘香氣中，渡過悠閒午後時光，再度邀請鄉親來訪公老坪社區感受農村生活，體驗採果樂趣。

(工商 )