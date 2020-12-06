2015年首播的綜藝節目《極限挑戰》，邀請到孫紅雷、黃渤、黃磊、王迅、張藝興、羅志祥六位擔任主持人，播出以來受到觀眾熱烈支持，主持人間更建立起兄弟情，自稱為男人幫。雖然後期成員陸續退出，但不影響彼此間的好友誼。

今(6日)是黃磊生日，男人幫成員孫紅電和張藝興搶頭香，首先在自己的微博上發祝賀文，孫紅雷不改損友模式，一開頭便說「胖乎乎黃磊，生日快樂，願我們相親相愛，白頭偕老」；張藝興則說：「師父生日快樂，想一直一直吃你做的飯，想以後也能出息些給你做飯，想你永遠平安健康歡樂，想你！」

圖 / 孫紅雷微博

圖/ 張藝興微博

黃渤也祝黃磊健康、幸福平安美滿；王迅則開玩笑說：「今年跑步里程肯定追不上您了！爭取比您多長點兒肉吧！」

圖/ 黃渤微博

圖/ 王迅微博

男人幫成員相繼為黃磊獻上祝福，但卻獨缺羅志祥。身陷「多人運動」醜聞的羅志祥，昨(5日)又被爆出助理在IG的私訊對話外流疑雲，對話中提及「主任與某網美打得蠻火的，每周都會做一次」，雖助理表示帳號被盜且已報警處理，但此風波讓羅志祥的復出之路再添變數。

(中時新聞網)