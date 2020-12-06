員山公園位於中和區員山路455巷，占地面積達2.9公頃，整個公園都是小朋友的跑跳運動空間。（景觀處提供）

錦和運動公園適合老、中、青、幼每個階段前來運動及遊玩的全齡化公園。（景觀處提供）

錦和運動公園適合老、中、青、幼每個階段前來運動及遊玩的全齡化公園。（景觀處提供）

錦和運動公園適合老、中、青、幼每個階段前來運動及遊玩的全齡化公園。（景觀處提供）

來新北，玩公園！新北市府推動公園全齡化或特色共融遊戲場改善，提供市民更完善且安全的休憩空間，讓市民享受及活動其中，從遊戲及運動中學習。

新北市府為讓市民能有完善的休憩空間，廣邀關心公園發展之民間團體協力設置共融特色遊戲場及全齡化公園，其中在中和地區有2座特色親子公園景點最受民眾喜愛，每當假日必定人山人海，民眾行經中和地區時絕對不能錯過，這2座最具特色公園分別為員山公園及錦和運動公園，尤其錦和運動公園更是新北市府為民眾打造第1座全齡化公園，適合任何年齡層民眾一同運動及遊玩。

員山公園位於中和區員山路455巷，占地面積達2.9公頃，整個公園都是小朋友的跑跳運動空間，且公園內有許多新奇有趣的遊樂設施，像是鞦韆區、遊逸之丘、城堡溜索、超長溜滑梯及超長滑草坡等，都是員山公園最熱門的遊戲設施，來到這裡每個設施都能讓小朋友流連忘返，玩得非常開心。

錦和運動公園位於錦和國小旁，其位置位於中和交通要道旁，占地面積達8.7公頃，園區內有附設停車場。錦和公園內有體育館、操場、籃球場、足球場、登山步道、沙坑、廣場噴水池、環形水道、超長滾輪溜滑梯、雙塔巨型攀爬網、共融性體健設施等設施，適合老、中、青、幼每個階段前來運動及遊玩的全齡化公園。

新北市府會持續提供市民更完善、更安全且多元的公園休憩空間！新北市公園不僅是滿足都市民眾對綠色空間的追求，更要帶入「動」的元素，提供民眾好的活動空間及設施，希望民眾想到戶外活動時能就近到公園。

(中時 )