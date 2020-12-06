旅美前紅襪隊台將林子偉昨與雙城隊簽下小聯盟合約，尋求在明年球季另起爐灶；不料明尼蘇達在地媒體今（6）日卻爆料，雙城球團又將補強目標轉向前道奇隊的自由球員赫南德茲（Enrique Hernandez）。他的特色與林子偉一樣都是工具人，且有世界大賽冠軍加持，打擊更是好很多，如果雙城簽下他，林子偉勢必受到擠壓。

29歲的赫南德茲今年出賽48場，打擊率2成30、全壘打5支、打點20分，大聯盟7個球季累計71轟，2018年曾有單季21轟的紀錄，長打能力不錯。他在守備上具有多功能性，像今年就擔任過左、中、右外野手及三壘、游擊手，以往也曾防守二壘，甚至和林子偉一樣客串過投手，今年球季結束後成為自由球員，道奇也沒有留他。

雙城是在原本的兩名工具人成為自由球員後，日前先簽下了林子偉並放進小聯盟，隨後又傳出想網羅赫南德茲，這種考量其實相當合理，至少他是即戰力球員，甚至有擔任先發球員的實力。

此外，雙城目前還在補強陣容，尋找更理想的先發游擊手，如果人手都補齊，林子偉可能變成板凳球員的替補者，上大聯盟的機會恐怕會受到擠壓；因此明年春訓如何加強打擊，應該會是最重要的課題。

(中時 )