八德落羽松秘境宛如夢幻北國風情森林，深受遊客喜愛，有遊客沉醉於美景，誤把行李箱遺落在路旁，裡頭還有拍下珍貴照片的相機，八德警方獲報聯繫失主，順利幫忙找回行李箱，讓3名女遊客感激不已，開心尋回美麗的回憶照片。

位於八德區浮筧街旁與大溪區交界處的落羽松美景一直深受遊客及攝影愛好者的喜愛，八德警分局廣興派出所警員朱國瑋、鄭貴隆5日下午1時許執行巡邏勤務時，接獲報案稱八德區浮筧街路旁有行李箱遺落在路旁，到場查看行李箱內僅單眼相機、鏡頭等，沒有失主的個人資料。

兩警猜想單眼相機及鏡頭價值不菲，失主一定非常擔心，又想起剛才巡邏經過時，有3名身穿韓服的女遊客在拍照，心想有可能是她們遺失的，立即返所調閱行車記錄器及監視器，過濾行經該路段前後出入的車輛。

當員警確認失主準備要查詢聯絡方式時，陸姓女子正好焦急致電派出所詢問，員警告知陸女行李箱完好正在派出所內，陸女馬上放下心中一塊大石，立即和另外2位女友人趕到派出所認領。

陸女見到相機完好如初，也沒有其他物品遺失，感謝警方的服務效率，直稱還好能尋回相機及所拍攝的寶貴相片，雖然虛驚一場，但在警方協助下，仍覺得不虛此行。

(中時 )