2020冬戀蘭陽溫泉季今天（6日）開幕，今年規畫歡樂小踩街、冬戀音樂晚會等活動，湯圍溝公園旁有「溫泉美食旅展」，憑發票或收據消費滿500元至服務台即可兌換紀念品，消費3000元即可抽獎，有五星飯店住宿券、餐券、泡湯券等獎項，溫泉季打造夜景主題燈飾藝術，縣府盼能成為蘭陽旅遊新特色。

冬戀蘭陽溫泉季是從4日舉辦到13日，今天開幕，開幕演出以「神之水傳說」為創演概念，意喻有「美人湯」之稱的礁溪溫泉源源不絕湧現，還有踩街嘉年華等活動。

縣府工商旅遊處處長李東儒表示，今年溫泉季主打美人湯，礁溪溫泉是無色無味的碳酸氫鈉泉，溫泉季除了礁溪美人湯外，也同步行銷宜蘭為溫泉縣，如宜蘭還有鳩之澤、南澳溫泉等多處溫泉，遊客來宜蘭不只可到礁溪，還能到其他鄉鎮泡湯。

溫泉季主場地湯圍溝公園距離礁溪火車站約400公尺，部分遊客會搭火車再步行到會場，但瑞芳到猴硐間的鐵路中斷，勢必影響遊客前來的意願。

李東儒指出，其實搭乘國道客運到礁溪的人數多於搭火車，因為國道客運票價比台鐵對號快車便宜，且從礁溪轉運站到湯圍溝公園，也是步行可達距離，建議原先要搭火車前來的民眾可轉乘國道客運。

(中時 )