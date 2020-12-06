香港女星李麗珍以《蜜桃成熟時》奠定性感女神地位，未料後來爆出介入已婚髮型師馬桂燦（Jacky Ma）的婚姻，重創形象，而Jacky Ma是不少港星的御用髮型師，前年曾證實罹胃癌，還因此暴瘦，今傳出他於3日病逝，享年59歲。

據港媒報導，Jacky Ma是不少港星的御用髮型師，包括草蜢、鄭伊健、葛民輝、袁詠儀等人的髮型都是出自他手，2018年他發現長胃腫瘤，除了作化療，還將整個胃切除，導致一個月爆瘦10幾公斤，但他仍樂觀面對，說自己是「沒有胃人生」。

Jacky Ma是草蜢的御用髮型師。（圖／翻攝自Jacky Ma IG）

今（6日）Jacky Ma創立的髮廊就發文證實噩耗，表示Jacky Ma歷經兩年多的抗癌，於3日下午在瑪麗醫院安詳離世，家人均陪伴在側。而和Jacky Ma有30年交情的草蜢成員蘇志威聽聞噩耗，則不停嘆氣表示不想多談，只說很捨不得他，坦言Jacky Ma和草蜢一起成長，但因為疫情關係已經很久沒見面，大嘆很想念對方。

而Jacky Ma最為人熟悉的是，2004年被爆出和李麗珍的不倫戀，正宮更出書大爆3人瘋狂荒唐史，指李麗珍曾與老公1個月內瘋狂做愛高達52次，3P醜聞轟動全港，李麗珍當年也因此淡出娛樂圈。

(中時新聞網)