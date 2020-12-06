周天成擔任一日羽球教練，傳授技巧及觀念給30名喜愛羽球的小學生。（陳彩玲攝）

周天成擔任一日羽球教練，傳授技巧及觀念給30名喜愛羽球的小學生。（陳彩玲攝）

市長林右昌換上球衣和周天成組隊，與基中校長鍾定先、教練鄭永成對決。（陳彩玲攝）

世界排名第二羽球國手周天成6日回到母校基隆高中，擔任一日羽球教練，傳授技巧及觀念給30名喜愛羽球的小學生，市長林右昌換上球衣和周天成組隊，與基中校長鍾定先、教練鄭永成對決。

周天成長期推動基層體育發展，深入偏鄉及離島，以巡迴方式，與偏鄉學童進行球技交流，今日返回母校，在基隆高中活動中心親自傳授羽球技巧，並鼓勵小學生遇到失敗要當成教訓，每一次的輸球，都要有所進步，知道自己「想要什麼」而變強。

周天成強調，持續累積比賽經驗與對戰能力，才能讓自己的羽球技巧更上一層，要有越挫越勇、再接再厲的運動家精神，此外，他一直很喜歡到各地啟發小選手，除了傳授運動技巧，更希望讓小朋友建立運動防護觀念，希望大家能夠健康地從事體育活動。

教育處指出，為讓選手的訓練沒有後顧之憂，訂立亮點選手奪金計畫，給予選手訓練費用、營養費、教練費支持外，也提高代表隊規格與照顧，2021年啟動「體育三年計畫」，充實運動場館、專任運動教練及活化體育教學資源等，希望在經費挹注及市府支持下，能向上帶動基隆市的體育表現。

(中時 )