去年SBL選秀會落選之後，來自醒吾科大的李冠霆暫拋球員身分，不僅去當兒童籃球訓練營教練，還跑去大陸打野球，因為他原本以為自己不再擁有SBL打球夢想，沒想到這個夢想如今成真了，他更在場上投進4顆三分球、貢獻20分，儼然變成璞園主力射手！

儘管桃園璞園6日以64比77不敵台啤，苦吞開季2連敗，可是李冠霆全場投15中8，含三分球投9中4，獨拿20分的優異進攻表現，卻給外界留下深刻印象，李冠霆賽後相當害羞表示，「感覺很不可思議，我還第一次在SBL打這麼久。」

「原本我以為不可能打SBL了，卻在打社甲期間，匯盛國際隊友黃啟峰(領航猿助教)突然問我，要不要去璞園試訓看看，結果我就去了，也順利加盟璞園，」李冠霆說，「畢竟這裡沒有熟悉的學長在，我就是努力做好教練給的防守要求。」

沒想到在李冠霆生涯第2場SBL比賽，他就交出單場20分的優異進攻表現，當賽後球隊管理「虎哥」洪志虎喊他的名字，叫他跟璞園總教練顏行書一起去賽後記者會，他的第一反應竟是，虎歌是否叫錯名字了，「因為我從沒想過會被媒體採訪。」

更誇張的是，李冠霆強調自己只是機會來了就出手，根本不知道自己拿了幾分，直到賽後記者會看到數據表才發現是20分，「可是我仍然不敢想太多，還是先從防守做起，進攻就是盡量合理出手。但不管我拿到幾分，沒有贏球就沒有意義。」

顏行書賽後倒是大方稱讚李冠霆表現，「冠霆加入我們過程還蠻戲劇化，但他是我們試訓球員當中，體能與態度都是最好的，也是我們第1個試訓簽約球員，目前他雖身體對抗較弱，投籃方面卻有優勢，我想有準備好的球員，就有機會可以發揮的。」

(中時 )