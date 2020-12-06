「俗擱有力」的胡撇仔戲，在歌仔戲黃金內台時期，以其拼貼式及充滿聲光效果的表演風格，深深影響台灣歌仔戲發展至今。50年前，歌仔戲前輩陳冰河口述傳戲，將胡撇仔戲經典《玉面雙怪貓》交付給明華園，如今，在明華園旗下子團「大地華園」傳承下，也將重現這齣大戲。

胡撇仔戲原是歌劇（opera）的音譯。源自日治時代時，日本殖民政府禁止歌仔戲演出，歌仔戲班為了生存，才發展出穿和服、配戴武士刀等多重混搭特色的「胡撇仔戲」。

明華園總團團長陳勝福說，在內台歌仔戲最風光的時期，下午多是演歷史戲，晚上就演胡撇仔戲，「胡撇仔戲不會像歷史劇那麼考究，但卻充滿天馬行空的想像，人物、機關極盡變化，不少概念也影響至今，如歌仔戲的一人雙角，就是胡撇仔戲的精華。」

陳勝福表示，《玉面雙怪貓》就是胡撇仔戲經典作之一，劇情高潮迭起不斷，至今連許多外台戲仍可見到其中幾集的演出，「它本來是共10集的連本大戲，但此回在國家文藝獎得主、明華園首席編導陳勝國改編下，取其精華，改為一齣戲。」

《玉面雙怪貓》描述神秘的大貓、小貓兩姊妹如何在江湖風雲中逞惡揚善的故事。其中借用《三國志》火燒連環船、《火燒紅蓮寺》寶劍碎銅鐘、《白蛇傳》水漫金山等演義小說精彩橋段，並自創「勇闖小雷音寺」「皇宮擒怪貓」等情節。

陳勝福表示，對演員來說，每人皆有不同挑戰，如2個月前剛誕下一女的陳昭賢，將回歸舞台，在《玉面雙怪貓》中飾演亦正亦邪的角色，因應角色挑戰，於演出中快速換衣，「傳統服飾比較複雜，3分鐘要換完。她說，現在要扛起懷孕時期不能做的工作。」

此外，明華園總團上半年因疫情演出幾近停擺，隨表演廳解封，下半年則「報復性回歸」，接連搬演《大河彈劍》、《鯤鯓平卷》、《流星》等大戲，演出行程滿檔。不料周末赴花蓮演出時，卻碰上台鐵因坍方停駛，讓擁有豐富演出經驗的明華園也不禁一時手忙腳亂。

陳勝福表示，當時一群人兵分9路分別到達花蓮後，又在隔日趕往新竹演出，雖累但卻樂在其中，「這就是我們的工作。」

大地華園劇團《玉面雙怪貓》將在12月12日及12月13日於台北城市舞台演出，購票詳情請洽兩廳院售票系統。

(中時 )