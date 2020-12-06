明華園當家台柱孫翠鳳，過往總以帥氣小生模樣亮相，但在《玉面雙怪貓》中，她為將更廣大的舞台留給年輕人，卻願意在臉頰點上一顆大痣，討巧賣笑，首度挑戰飾演丑角。如此不一般的孫翠鳳，也令戲迷引頸期盼。

孫翠鳳近來戲路多元，一下在大地華園劇作《流星》扮演路人甲，一下又在《么嘍正傳》演大反派，這次更將扮演丑角，全是因她近年苦心經營歌仔戲傳承之路。她除傾全力親自培訓青年演員外，也漸漸從要角退居舞台二、三線，用「母雞帶小雞」的方式讓觀眾看見歌仔戲新秀。

孫翠鳳說，其實歌仔戲所有行當裡，她最想演的就是「丑角」，「但一直沒有人要給我機會，這次跟年輕人同台表演，終於，把丑角派給我了！把帥的、美的、可以磨演技的角色留給年輕人去磨練。帥了幾十年的我，這次要讓大家見識一下我的喜劇天分，歡迎大家來看戲。」

《玉面雙怪貓》由明華園總團青年軍擔綱主演，有來自明華園大家族的陳昭婷、陳昭賢及陳子豪；跟著明華園舞台長大的晨翎、李郁真、陳彥名及邱明彰；還有科班出身的吳米娜、王婕菱、卓以哲等新秀，努力將這齣50年前的大戲，發揮的淋漓盡致。

國家文藝獎得主、《玉面雙怪貓》編導陳勝國表示，經典的老戲要交給年輕人演，對年輕演員來說，本來就是很大的考驗，如今年才剛剛加入劇團的王婕菱就擔有很重的戲份，「對新生代來說很殘酷，但卻是最好的磨練機會，我相信明華園總團青年軍的表演實力，他們可以撐起這個作品！ 」

大地華園劇團《玉面雙怪貓》將在12月12日及12月13日於台北城市舞台演出，購票詳情請洽兩廳院售票系統。

(中時 )